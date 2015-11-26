«Краснодар» - «Боруссия» Д. Онлайн-трансляция

Очень интересный матч ожидает нас в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Краснодар» и «Боруссия» из Дортмунда. Немцы прибыли в Краснодар в качестве лидеров группы С, но подопечные Кононова отстают лишь на три очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Боруссия». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:00, не пропустите!