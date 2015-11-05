«Рубин» – «Ливерпуль». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на игру четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Рубином» и «Ливерпулем».

«Рубин»: Рыжиков, Кверквелия, Котуньо, Камболов, Набиуллин, Карлос Эдуардо, Кисляк, Карадениз, Георгиев, Девич, Канунников.

Запасные: Хагиги, Лемос, Устинов, Ахметов, Билялетдинов, Оздоев, Дядюн.

«Ливерпуль»: Миньоле, Сако, Ловрен, Клайн, Морено, Милнер, Аллен, Чан, Айб, Бентеке, Фирмино.

Запасные: Богдан, Шкртел, Браннаган, Лейва, Лаллана, Коутиньо, Ориджи.