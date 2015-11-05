«Рубин» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Матч «Рубина» и «Ливерпуля» в Казани может серьезно повлиять на турнирное положение команд, а именно – определит того, кто займет вторую строчку в таблице. Прошлый матч, который прошел в Англии и закончился со счетом 1:1, не смог добавить ясности в этом плане.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Рубин» – «Ливерпуль». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:00, не пропустите!