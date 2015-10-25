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    Серия А. Победы «Милана» и «Ювентуса»

    «Милан» и «Ювентус» одержали победы в 9-м туре Серии А. Миланцы на своем поле обыграли «Сассуоло» со счетом 2:1, победу команде в этом матче принес Луис Адриано. Туринцы были сильнее «Аталанты» – 2:0. Кроме того, «Удинезе» минимально обыграл «Фрозиноне» также в родных стенах.

    Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

    Милан – Сассуоло – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакка, 31; 1:1 – Берарди, 53; 2:1 – Адриано, 86.

    Удинезе – Фрозиноне – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лоди, 20.

    Ювентус – Аталанта – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дибала, 28; 2:0 – Манджукич, 49.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 19:12
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