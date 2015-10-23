Жоаозиньо: «Сегодня мы упустили победу»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо уверен, что судьба путевки в плей-офф Лиги Европы будет разыграна в домашнем матче против ПАОКа.

«Первый тайм нам не очень удался, играли мы медленно. Но после перерыва мы увеличили скорости, начали играть лучше. Сегодня мы упустили победу, заработав одно очко.

Нужно работать над собой, ждем ответную игру дома. Я думаю, в домашнем матче с ПАОКом решится судьба путевки в плей-офф. Мы сделаем все возможное, чтобы победить соперника во втором матче.

Просто такая ситуация складывается, что сейчас мы не так много забиваем в начале первых таймов, как год назад. Теперь противники все больше закрывают нас, не дают нам развивать игру. Все три матча на групповом этапе Лиги Европы были очень тяжелыми для нас, но против «Боруссии« нам пришлось сложнее всего.

После двух игр я чувствую себя намного увереннее. По физической форме я готов на все 100%, просто есть еще кое-какие ситуации, когда я играю не очень хорошо. В целом я готов», – сказал Жоаозиньо.

Напомним, «Краснодар» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграл вничью с ПАОКом (0:0). Следующий матч «Краснодар» проведет 5 ноября на своем поле против ПАОКа.