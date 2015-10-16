Ромуло не сыграет с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Спартака» Ромуло не сможет принять участие в предстоящем матче 12 тура чемпионата России против «Локомотива». Бразилец, получивший травму икроножной мышцы на одной из тренировок, индивидуально занимается в тренажерном зале, и возвращение футболиста в общую группу ожидается только на следующей неделе.

Также игру с железнодорожниками пропустят травмированные полузащитник Жано Ананидзе, и нападающий Зе Луиш. Полузащитник Квинси Промес тренируется в общей группе и вероятнее всего выйдет на поле, защитник Владимир Гранат тренируется по индивидуальной программе и его участие в матче остается под вопросом.