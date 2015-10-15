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    Заммер: «Боатенг – лучший защитник в мире»

    Спортивный директор "Баварии" Маттиас Заммер поделился своим мнением о защитнике мюнхенцев Джероме Боатенге.

    «Его прогресс по-настоящему удивляет. Он сумел стабилизовать свою игру и теперь является полностью состоявшимся футболистом. Это и позволило ему выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Я не сомневаюсь, что он лучший защитник в мире», - говорит Заммер.

    Также он прокомментировал сравнение Боатенга с Францем Беккенбауером.

    «Сравнение его стиля игры со стилем Беккенбауера – большой комплимент для Боатенга. Мне по душе, что некоторые футболисты называют его «Кайзером».

    Источник: Goal.com

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    15.10.2015 22:58
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