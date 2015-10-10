Кержаковы не сыграют за «Зенит-2» в Калининграде

Главный тренер «Зенита-2« Владислав Радимов принял решение, что голкипер Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков не полетят на гостевую встречу 14-го тура первенства ФНЛ против «Балтики», несмотря на участие в тренировочном процессе. На игру команда отправится сегодня утром, а предыгровую тренировку проведет уже в Калининграде.

Полузащитник Алексей Евсеев не полетит в Калининград, поскольку в составе молодежной сборной готовится к товарищескому матчу с Хорватией. Остальные футболисты команды Владислава Радимова готовятся к игре в штатном режиме. Привлеченные к «основе» «Зенита» Павел Долгов, Дмитрий Богаев и Денис Ткачук принимали участие в тренировке вместе с «Зенитом-2», однако из них только 19-летний Долгов точно отправится в Калининград.