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    Кержаковы не сыграют за «Зенит-2» в Калининграде

    Главный тренер «Зенита-2« Владислав Радимов принял решение, что голкипер Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков не полетят на гостевую встречу 14-го тура первенства ФНЛ против «Балтики», несмотря на участие в тренировочном процессе. На игру команда отправится сегодня утром, а предыгровую тренировку проведет уже в Калининграде.

    Полузащитник Алексей Евсеев не полетит в Калининград, поскольку в составе молодежной сборной готовится к товарищескому матчу с Хорватией. Остальные футболисты команды Владислава Радимова готовятся к игре в штатном режиме. Привлеченные к «основе» «Зенита» Павел Долгов, Дмитрий Богаев и Денис Ткачук принимали участие в тренировке вместе с «Зенитом-2», однако из них только 19-летний Долгов точно отправится в Калининград.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.10.2015 06:31
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    Комментарии (2)
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    Вомбат
    1444465793
    Про Александра понятно - после полугода без тренировок он играть пока не готов. Про Михаила не понятно. Почему решает Радимов? Разве Михаил не в основе Зенита?
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    ologreds
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