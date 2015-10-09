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    • Смородская: «На матче против «Скендербеу» была спланированная провокация»

    Смородская: «На матче против «Скендербеу» была спланированная провокация»

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала инцидент на матче Лиги Европы против «Скендербеу».

    – Мы в оперативном порядке принесли извинения клубу «Скендербеу» и его болельщикам. Для всех нас Лига Европы – праздник, который мы ждали с нетерпением. Наши болельщики этот праздник заслужили. И мы хотим защитить их права.

    В который раз приходится сожалеть, что мы не можем продавать билеты по паспортам. И не знаем, кто и с какими помыслами может пройти на трибуны. Это проблема, о которой я говорю уже несколько лет. В результате произошло то, что произошло. В частности, на Южную трибуну были куплены билеты гражданами из стран бывшей Югославии, которые, вероятно, специально подгадали с визитом в Москву на матч с командой из Албании.

    – Провокация по мотивам известного международного конфликта?

    – Да, именно так – спланированная провокация. Мы имеем прекрасное видеонаблюдение. Мы установили лица зачинщиков. Но дальше их розыском заниматься не можем. Все материалы мы передали МВД – для розыска, для возбуждения дела. По оперативным данным, зачинщиков было 15-20, никак не меньше.

    – «Локомотив» направил УЕФА объяснительное письмо?
    – Еще нет. 15 октября наше дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА, будем ждать решения. Это первый случай, когда УЕФА будет рассматривать поведение болельщиков «Локомотива». Раньше подобного не было.

    Источник: ТАСС

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    09.10.2015 09:14
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