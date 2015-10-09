Смородская: «На матче против «Скендербеу» была спланированная провокация»

Президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала инцидент на матче Лиги Европы против «Скендербеу».

– Мы в оперативном порядке принесли извинения клубу «Скендербеу» и его болельщикам. Для всех нас Лига Европы – праздник, который мы ждали с нетерпением. Наши болельщики этот праздник заслужили. И мы хотим защитить их права.

В который раз приходится сожалеть, что мы не можем продавать билеты по паспортам. И не знаем, кто и с какими помыслами может пройти на трибуны. Это проблема, о которой я говорю уже несколько лет. В результате произошло то, что произошло. В частности, на Южную трибуну были куплены билеты гражданами из стран бывшей Югославии, которые, вероятно, специально подгадали с визитом в Москву на матч с командой из Албании.

– Провокация по мотивам известного международного конфликта?

– Да, именно так – спланированная провокация. Мы имеем прекрасное видеонаблюдение. Мы установили лица зачинщиков. Но дальше их розыском заниматься не можем. Все материалы мы передали МВД – для розыска, для возбуждения дела. По оперативным данным, зачинщиков было 15-20, никак не меньше.

– «Локомотив» направил УЕФА объяснительное письмо?

– Еще нет. 15 октября наше дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА, будем ждать решения. Это первый случай, когда УЕФА будет рассматривать поведение болельщиков «Локомотива». Раньше подобного не было.