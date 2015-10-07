Анчелотти: «Нужно дать время Михайловичу»

Бывший главный тренер «Милана« Карло Анчелотти считает, что руководству клуба стоит дать время нынешнему наставнику Синише Михайловичу.

«Синиша Михайлович – это тренер с характером и большим опытом выступлений в Италии. Что происходит с «Миланом»? Нельзя терять веру, надо продолжать идти дальше. С «Миланом» происходит нечто похожее на то, что творится с «Ювентусом» после выхода в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Нужно давать время тренерам. Зеедорф и Индзаги? Они «сгорели» не из-за самого «Милана», а из-за результатов команды», – считает Анчелотти.

Напомним, что в текущем сезоне «Милан» после семи туров имеет в своем активе девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.