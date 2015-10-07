Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Анчелотти: «Нужно дать время Михайловичу»

    Бывший главный тренер «Милана« Карло Анчелотти считает, что руководству клуба стоит дать время нынешнему наставнику Синише Михайловичу.

    «Синиша Михайлович – это тренер с характером и большим опытом выступлений в Италии. Что происходит с «Миланом»? Нельзя терять веру, надо продолжать идти дальше. С «Миланом» происходит нечто похожее на то, что творится с «Ювентусом» после выхода в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Нужно давать время тренерам. Зеедорф и Индзаги? Они «сгорели» не из-за самого «Милана», а из-за результатов команды», – считает Анчелотти.

    Напомним, что в текущем сезоне «Милан» после семи туров имеет в своем активе девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2015 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997034
    numo444636
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+