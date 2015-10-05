«Челси» выразил уверенность в Моуринью

Руководство «Челси» выразило поддержку главному тренеру команды Жозе Моуринью и игрокам, несмотря на последние неудачи.

«Клуб хочет четко дать понять, что Жозе продолжает обладать нашей полной поддержкой. Как говорил сам Жозе, результаты команды не достаточно хороши, и игра требует изменений в лучшую сторону. Тем не менее, мы верим в то, что у нас есть подходящий тренер для того чтобы перевернуть ситуацию в этом сезоне и у него есть состав, который способен сделать это», - сообщается на официальном сайте синих.