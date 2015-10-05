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    «Челси» выразил уверенность в Моуринью

    Руководство «Челси» выразило поддержку главному тренеру команды Жозе Моуринью и игрокам, несмотря на последние неудачи.

    «Клуб хочет четко дать понять, что Жозе продолжает обладать нашей полной поддержкой. Как говорил сам Жозе, результаты команды не достаточно хороши, и игра требует изменений в лучшую сторону. Тем не менее, мы верим в то, что у нас есть подходящий тренер для того чтобы перевернуть ситуацию в этом сезоне и у него есть состав, который способен сделать это», - сообщается на официальном сайте синих.

    Источник: ФК «Челси»

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    05.10.2015 16:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      goal_777 5 октября 2015, 23:11

      Нафиг его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Hiddink95 5 октября 2015, 23:02

      Хотя бы уж в ЛЕ если попадём, в нашем случае уже хорошо будет. У дортмундской Боруссии прошлый сезон тоже кошмарно начинался

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 5 октября 2015, 18:45

      Да передохните сезончик, а там порвите всех.

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 5 октября 2015, 17:55

      Дело за Особенным

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 5 октября 2015, 16:41

      радует

      1
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