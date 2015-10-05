УЕФА рассмотрит дело о поведении болельщиков «Локомотива»

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело о поведении болельщиков московского «Локомотива» на матче группового раунда Лиги Европы против албанского «Скендербеу».

Фанаты железнодорожников обвиняются в скандировании политических лозунгов и проявлении расизма. Руководство московского клуба уже принесло извинения за поведение группы лиц на матче и подтвердило свою готовность найти виновных и привлечь их к ответственности.

Сообщается, что решение о возможном наказании «Локомотива» будет принято дисциплинарным комитетом 15 октября.