Серия А. «Наполи» разгромил «Милан», «Фиорентина» – единоличный лидер

«Милан» в 7-м туре Серии А потерпел сокрушительное поражение на своем поле от «Наполи», Матч завершился со счетом 4:0, в составе гостей отличились Аллан и Инсинье, оформивший дубль, еще один гол в собственные ворота провел Родриго Эли.

В еще одном матче «Фиорентина» разгромила «Аталанту» – 3:0. После этого результата «фиалки» вышли в лидеры турнирной таблицы Серии А.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Милан – Наполи – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Аллан, 13; 0:2 – Инсинье, 48; 0:3 – Инсинье, 67; 0:4 – Эли, 77 (в свои ворота).

Фиорентина – Аталанта – 3:0 (1:1)

Голы: 1:0 – Иличич, 6 (с пенальти); 2:0 – Валеро, 34; 3:0 – Верду, 90.

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