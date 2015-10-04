Реднапп: «Моуринью принимает решения, засунув голову в стиральную машину»

Джейми Реднапп подверг критике главного тренера Жозе Моуринью.



«Жозе принимает много необдуманных решений, как будто засунул голову в стиральную машину. Могу привести в пример замену Терри в перерыве матча с "Манчестер Сити". Сегодня он поменял Матича. Бывший игрок сборной Англииподверг критике главного тренера «Челси» «Жозе принимает много необдуманных решений, как будто засунул голову в стиральную машину. Могу привести в пример замену Терри в перерыве матча с "Манчестер Сити". Сегодня он поменял Матича.

Мне кажется, Моуринью теряет своих игроков. Ему нужно привести команду в чувство», — сказал Реднапп.