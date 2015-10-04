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    Реднапп: «Моуринью принимает решения, засунув голову в стиральную машину»

    Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп подверг критике главного тренера «Челси» Жозе Моуринью.

    «Жозе принимает много необдуманных решений, как будто засунул голову в стиральную машину. Могу привести в пример замену Терри в перерыве матча с "Манчестер Сити". Сегодня он поменял Матича.
    Мне кажется, Моуринью теряет своих игроков. Ему нужно привести команду в чувство», — сказал Реднапп.

    Источник: Skysports

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    04.10.2015 11:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 4 октября 2015, 13:38

      Сливают его стопудово !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 4 октября 2015, 11:38

      Игроки бастуют

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