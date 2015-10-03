«Скендербеу»: «Арбитры должны были остановить матч с «Локомотивом»

Албанский «Скендербеу» выступил с заявлением относительно поведения болельщиков московского «Локомотива» в прошедшем матче группового этапа Лиги Европы.

«Скендербеу» шокирован и глубоко разочарован поведением болельщиков московского «Локомотива». Оскорбления выкрикивала не небольшая часть болельщиков, а весь фанатский сектор. «Локомотив» должен был принять меры для предотвращения данного инцидента. Арбитры должны были остановить матч, чтобы предотвратить данные оскорбления. Наши футболисты говорили судьям, что невозможно продолжать матч из-за расистских и дискриминационных оскорблений. Официальные лица матча не выполнили необходимые процедуры, чтобы предотвратить появление политических и дискриминационных лозунгов», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, фанаты железнодорожников с начала матча начали выкрикивать оскорбительные лозунги на сербском в адрес албанцев, а также фразы о непризнании суверенитета Косово. «Локомотив» в итоге одержал победу со счетом 2:0.