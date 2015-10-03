Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Скендербеу»: «Арбитры должны были остановить матч с «Локомотивом»

    «Скендербеу»: «Арбитры должны были остановить матч с «Локомотивом»

    Албанский «Скендербеу» выступил с заявлением относительно поведения болельщиков московского «Локомотива» в прошедшем матче группового этапа Лиги Европы.

    «Скендербеу» шокирован и глубоко разочарован поведением болельщиков московского «Локомотива». Оскорбления выкрикивала не небольшая часть болельщиков, а весь фанатский сектор. «Локомотив» должен был принять меры для предотвращения данного инцидента. Арбитры должны были остановить матч, чтобы предотвратить данные оскорбления. Наши футболисты говорили судьям, что невозможно продолжать матч из-за расистских и дискриминационных оскорблений. Официальные лица матча не выполнили необходимые процедуры, чтобы предотвратить появление политических и дискриминационных лозунгов», – говорится в заявлении клуба.

    Напомним, фанаты железнодорожников с начала матча начали выкрикивать оскорбительные лозунги на сербском в адрес албанцев, а также фразы о непризнании суверенитета Косово. «Локомотив» в итоге одержал победу со счетом 2:0.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2015 14:02
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Xarvat
    1443875287
    Браво, Локо!
    Ответить
    Сармат Ростов
    1443875316
    Остановить-это перебор, а вот следующий матч при пустых трибунах-вполне даже может быть...
    Ответить
    Mi6
    1443880498
    Только так!
    Ответить
    перонах
    1443885057
    началось нытьё
    Ответить
    ManUtd-Volgograd
    1443888770
    На своих болельщиков посмторите! Все югославы недекваты полнейшие! Постоянно их штрафуют и дисквалифицируют!
    Ответить
    ologreds
    1694997057
    numo444255
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+