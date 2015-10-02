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    Циглер: «С «Ливерпулем» старались играть в футбол»

    Защитник «Сьона« Рето Циглер рассказал о секретах свой команды, которой удалось потрепать нервы «Ливерпулю« (1:1), увезя из Англии одно очко.

    «Мы не были довольны первыми 15 минутами. Это было не лучшее начало, но затем мы стали спокойнее играть с мячом. Не просто выбивали его куда подальше, а старались играть в футбол. У нашей команды хорошее нападение, и мы это показали. Знали, что если забьем, заставим соперника нервничать, ведь «Ливерпуль» сейчас психологически неустойчив.

    «Ливерпуль» силен в полузащите. Команды часто допускают ошибку, стараясь переиграть англичан в средней линии, где они по-настоящему здорово действуют. Наш тренер был прав. Он показал нам множество видеозаписей, на которых было видно, что «Ливерпуль» делает акцент на полузащиту. Так что мы старались играть по флангам, ведь у нас есть скоростные игроки вроде Карлитоса, который хорош в игре один на один.

    Побеждать каждую неделю очень непросто. Я пришел в «Сьон» в феврале, когда команда располагалась внизу турнирной таблицы в чемпионате, но затем мы прибавили и выиграли кубок. У нас много новичков и молодых игроков. Мы должны научиться настраиваться не только на «Ливерпуль», но и на такие команды, как «Вадуц». Мы полны уверенности в себе, но у нас очень непростая группа, и соперники, узнав о нашем достижении, теперь будут относиться к нам с большим уважением», – рассказал Циглер.

    Источник: УЕФА

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    02.10.2015 15:08
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