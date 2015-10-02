Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Локомотив» извинился перед «Скендербеу» за поведение фанатов

    «Локомотив» извинился перед «Скендербеу» за поведение фанатов

    Столичный «Локомотив« опубликовал официально заявление относительно поведения своих болельщиков во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Скендербеу« (2:0).

    «Вчера состоялся матч группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Скендербеу» (Албания), в котором наша команда одержала уверенную победу со счетом 2:0. Наши болельщики с нетерпением ожидали возвращения еврокубков на стадион в Черкизово. Это событие воспринималось как праздник.

    Однако атмосфера на стадионе была омрачена поведением группы лиц, скандировавших политические лозунги и призывы к насилию.

    ФК «Локомотив» глубоко сожалеет о случившемся. Мы полностью разделяем политику нулевой терпимости УЕФА в отношении любых форм дискриминации.

    Приносим извинения команде и болельщикам «Скендербеу» за произошедшее на нашем стадионе. Заверяем, что виновные понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. Будут приняты все меры для того, чтобы подобное на трибунах нашего стадиона не повторилось.

    ФК «Локомотив» призывает болельщиков команды к единству в борьбе с проявлениями дискриминационного и оскорбительного характера. Мы убеждены, что абсолютное большинство болельщиков не только преданы клубу и искренне любят футбол, но и осознают, что негативные явления на трибунах недопустимы», – говорится в заявлении.

    Напомним, что в ходе матча фанатская трибуна московского клуба несколько раз скандировала сербскую кричалку «Убей албанца». Данное происшествие было зафиксировано делегатом матча в официальном протоколе. «Локомотиву» грозит дисквалификация нескольких секторов на последующие матчи Лиги Европы.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2015 14:05
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997062
    numo444155
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+