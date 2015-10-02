«Локомотив» извинился перед «Скендербеу» за поведение фанатов

Столичный «Локомотив« опубликовал официально заявление относительно поведения своих болельщиков во время матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Скендербеу« (2:0).

«Вчера состоялся матч группового этапа Лиги Европы «Локомотив» – «Скендербеу» (Албания), в котором наша команда одержала уверенную победу со счетом 2:0. Наши болельщики с нетерпением ожидали возвращения еврокубков на стадион в Черкизово. Это событие воспринималось как праздник.

Однако атмосфера на стадионе была омрачена поведением группы лиц, скандировавших политические лозунги и призывы к насилию.

ФК «Локомотив» глубоко сожалеет о случившемся. Мы полностью разделяем политику нулевой терпимости УЕФА в отношении любых форм дискриминации.

Приносим извинения команде и болельщикам «Скендербеу» за произошедшее на нашем стадионе. Заверяем, что виновные понесут наказание в соответствии с законодательством РФ. Будут приняты все меры для того, чтобы подобное на трибунах нашего стадиона не повторилось.

ФК «Локомотив» призывает болельщиков команды к единству в борьбе с проявлениями дискриминационного и оскорбительного характера. Мы убеждены, что абсолютное большинство болельщиков не только преданы клубу и искренне любят футбол, но и осознают, что негативные явления на трибунах недопустимы», – говорится в заявлении.

Напомним, что в ходе матча фанатская трибуна московского клуба несколько раз скандировала сербскую кричалку «Убей албанца». Данное происшествие было зафиксировано делегатом матча в официальном протоколе. «Локомотиву» грозит дисквалификация нескольких секторов на последующие матчи Лиги Европы.