Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Ахмедов: «Краснодару» был важен конечный результат»

    Полузащитник «Краснодара« Одил Ахмедов отметил усталость, которая скопилась у команды из-за интенсивного графика. Но эта усталость не сказалась на результате матча второго тура группового этапа Лиги Европы с азербайджанской «Габалой« (2:1).

    «У нас на каждый третий день идет игра, поэтому, конечно, чуть-чуть усталость накапливается. На второй тайм вышли спокойно, поэтому в начале он чуть не получилось.

    Конечно, в концовке матча переживали за результат, нам надо было брать очки. Потому что в последних матчах вообще то вничью играли, то проигрывали. Хотелось победить сегодня. Сегодня для нас был очень важен конечный результат», – рассказал Ахмедов.

    Следующий матч в Лиге Европы «Краснодар» проведет на выезде против ПАОКа в четверг, 22 октября.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2015 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    werus
    1443791923
    Молодец
    Ответить
    REDAT
    1443798919
    Ахметов молодец !!!!!!!
    Ответить
    AZERBAYCAN..
    1444062603
    на хер краснодар.....
    Ответить
    ologreds
    1694997062
    numo444154
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+