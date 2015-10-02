Ахмедов: «Краснодару» был важен конечный результат»

Полузащитник «Краснодара« Одил Ахмедов отметил усталость, которая скопилась у команды из-за интенсивного графика. Но эта усталость не сказалась на результате матча второго тура группового этапа Лиги Европы с азербайджанской «Габалой« (2:1).

«У нас на каждый третий день идет игра, поэтому, конечно, чуть-чуть усталость накапливается. На второй тайм вышли спокойно, поэтому в начале он чуть не получилось.

Конечно, в концовке матча переживали за результат, нам надо было брать очки. Потому что в последних матчах вообще то вничью играли, то проигрывали. Хотелось победить сегодня. Сегодня для нас был очень важен конечный результат», – рассказал Ахмедов.

Следующий матч в Лиге Европы «Краснодар» проведет на выезде против ПАОКа в четверг, 22 октября.