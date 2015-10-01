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    Самедов: «Хочется набрать шесть очков после двух туров»

    Полузащитник «Локомотива« Александр Самедов рассчитывает пополнить очковую копилку команды после матча второго тура группового этапа Лиги Европы со «Шкендербеу«.

    «Если вкратце, то тренерский штаб сказал, что соперник непростой. Но мы должны победить. Хочется набрать шесть очков после двух туров. Мы понимаем, что провели всего одну игру. Победа над «Спортингом« важна в стратегическом плане, но впереди еще много работы. Разговоры на нас не влияют.

    Конечно, в таком графике играть непросто, но у всех команд в еврокубках подобные проблемы. В матче с ЦСКА мы хотели победить. В первом тайме игра давалась, но во втором отдали инициативу, слишком глубоко сели. Если учитывать, как складывалась игра, ничья – неплохой результат», – сказал Самедов.

    Напомним, что матч «Локомотив» – «Шкендербеу» состоится в Москве в четверг, первого октября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    01.10.2015 10:43
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    sir_Alex
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