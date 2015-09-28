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    Черышев может перебраться в «Валенсию»

    Российский полузащитник «Реала« Денис Черышев может перебраться в «Валенсию«. Случиться это может уже в ближайшее трансферное окно в январе. Напомним, что в текущем сезоне игрок сборной России принял участие пока лишь в одном матче «Реала» – против «Гранады«, выйдя на замену за 14 минут до финального свистка.

    Ранее главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес заявлял, что рассчитывает на россиянина и не готов отпускать его в другую команду. Известно об интересе к Черышеву со стороны «Севильи«, «Ливерпуля« и «Зенита«.

    Источник: Sport.es

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    28.09.2015 16:03
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    Комментарии (8)
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    HardPony
    1443446018
    Валенсия или Севилья норм варианты. Ливер убог сейчас. К бомжам не нужно вообще,только карьеру губить
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    ManUtd-Volgograd
    1443455461
    Главное чтоб в Россию не перебрался!
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    калач
    1443535450
    какая Валенсия какая Севилья. Для такого полена Вильяреал потолок
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    ologreds
    1694997086
    numo443749
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