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    Бышовец: «Аленичев не может совместить Широкова и Попова»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что отсутствие взаимопонимания между игроками сказалось на поражении столичного «Спартака« в выездном матче девятого тура российской Премьер-лиги против «Кубани« (0:3).

    «Приход в «Кубань» такого опытного тренера, как Сергей Ташуев, случайным я назвать не могу. Обреченность краснодарцев, работа Хохлова и командные результаты вынуждали руководство клуба искать опытного специалиста. Это сказалось. В минувшей игре предпочтение было отдано тем, кто ранее играл не так много.

    Тем не менее, трудно было ожидать ту мобильность и агрессию, которую показали хозяева и к которым не были готовы гости. Были разрушены игровые связи «Спартака», в связи с чем мы практически не увидели тех «красно-белых», которые обнадеживали в начале сезона. Не удается совместить Широкова и Попова, да и в целом «Спартак» сегодня не видится командой, которая связана взаимодействиями. Все это вылилось в достаточно заметное поражение от «Кубани», – заявил Бышовец.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.09.2015 10:13
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    Комментарии (3)
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    KoLyaNN
    1443001463
    Попов вообще ни о чем в Спартаке... Менять его нужно...
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    Сармат Ростов
    1443003882
    Спартака не существует более десятилетия. Люди, которые выходят на поле в форме "Спартака" не имеют никакого отношения к доселе Великой Команде...
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    ologreds
    1694997115
    numo443236
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