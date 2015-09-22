Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и другие результаты

В матче шестого тура Бундеслиги «Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом». На гол Калиджиури Роберт Левандовски ответил своими пятью мячами, оформив пента-трик в течение десяти минут.

В других матчах тура «Вердер» проиграл «Дармштадту», «Герта» взяла три очка в игре с «Кельном», а «Ингольштадт» уступил «Гамбургу».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

Бавария – Вольфсбург – 5:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Калиджиури, 26; 1:1 – Левандовски, 50; 2:1 – Левандовски, 52; 3:1 – Левандовски, 54; 4:1 – Левандовски; 5:1 – Леваедовски, 60.

Дармштадт – Вердер – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Йоханссон, 19, 1:1 – Вагнер (с пенальти), 31; 2:1 – Вагнер, 84.

Герта – Кельн – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ибишевич; 2:0 – Ибишевич, 90.

Ингольштадт – Гамбург – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Грегорич, 87.