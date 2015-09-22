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    • Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и другие результаты

    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вольфсбург» и другие результаты

    В матче шестого тура Бундеслиги «Бавария» одержала волевую победу над «Вольфсбургом». На гол Калиджиури Роберт Левандовски ответил своими пятью мячами, оформив пента-трик в течение десяти минут.

    В других матчах тура «Вердер» проиграл «Дармштадту», «Герта» взяла три очка в игре с «Кельном», а «Ингольштадт» уступил «Гамбургу».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 6-й тур

    Бавария – Вольфсбург – 5:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Калиджиури, 26; 1:1 – Левандовски, 50; 2:1 – Левандовски, 52; 3:1 – Левандовски, 54; 4:1 – Левандовски; 5:1 – Леваедовски, 60.

    Дармштадт – Вердер – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Йоханссон, 19, 1:1 – Вагнер (с пенальти), 31; 2:1 – Вагнер, 84.

    Герта – Кельн – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ибишевич; 2:0 – Ибишевич, 90.

    Ингольштадт – Гамбург – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Грегорич, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2015 22:53
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    Комментарии (7)
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    TRACTOR
    1442951823
    Прекрасный матч)
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    астраханец
    1442952154
    Офигеть...
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    Nurbek Taraz
    1442952228
    Не волевую победу, а разгромную победу одержал
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    vest01
    1442954656
    Левандовски ай-да красавчик
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    fenomen1983
    1442959106
    Вот это выстрел!!!
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    Serjinho
    1443303087
    коста нереален
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    ologreds
    1694997117
    numo443200
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