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    • Гарсия: «Таблица сейчас играет исключительно психологическую роль»

    Гарсия: «Таблица сейчас играет исключительно психологическую роль»

    Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия высказался по поводу текущего положения команды.

    «Интер» начал здорово, но в начале двух предыдущих сезонов у нас было по пять побед в пяти матчах. Слишком рано говорить, что чемпионат завершился. Не забывайте о командах, которые сейчас позади нас.

    Сейчас таблица играет лишь психологическое значение. Чем больше игр мы выигрываем, тем ближе мы подбираемся к вершине, поэтому я недоволен, что мы не выиграли у «Сассуоло».

    У нас 8 очков, мы обыграли «Ювентус» и сыграли вничью с «Барселоной», так что вряд ли наше начало сезона можно назвать катастрофическим», – отметил француз.

    Источник: Football Italia

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    22.09.2015 18:57
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