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    • Дмитрий Кузнецов: «Мы с Чалым ждали увольнения, но когда встал вопрос, не могли бросить команду»

    Дмитрий Кузнецов: «Мы с Чалым ждали увольнения, но когда встал вопрос, не могли бросить команду»

    Тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов рассказал, что ожидал увольнения после отставки Рината Билялетдинова, а сейчас вместе с и.о. главного тренера Валерием Чалым делает все, чтобы команда выбралась из подвалов турнирной таблицы.

    – Фраза Чалого «Тренировочный процесс изменился на 100%» вызвала бурную реакцию…

    – Просто у Валерия Александровича свой взгляд на футбол. Поэтому он перестроил процесс так, как он видит. С учетом каких-то ошибок прежнего тренера.

    – Были ли какие-то конкретные разговоры о вашем будущем?

    – У нас был разговор в начале. Мы хорошо знаем команду, мы полтора года провели с этими ребятами. И мы знаем всю психологию, слабые и сильные стороны. Думаю, что не было смысла менять на переправе людей. Мы знали с Валерием Александровичем, что мы здесь ненадолго. У нас было такое ощущение, когда Саярыч ушел, когда Бондаренко в дубль отправили. Мы чувствовали это. Мы не дураки. Мы, если честно, уже ждали увольнения. Но когда встал вопрос, то мы не могли бросить команду. Был разговор про две игры, что-то в прессе писали про то, сколько у нас времени.

    И потом пошли слухи про Гончаренко, Черчесова, Евдокимова,– это плохо действует на тренера команды, мешает работать. Но мы с Чалым сели и договорились, что мы профессионалы и постараемся вытащить команду из сложившейся ситуации. А решение потом пусть принимают сверху. Мы же должны сейчас сделать все, чтобы команда играла, побеждала и вылезла из подвала таблицы.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    21.09.2015 09:26
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    Комментарии (2)
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    paparazzi-kazan
    1442821117
    Если игру наладите , так и уберут приставку и.о.
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    ologreds
    1694997130
    numo443038
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