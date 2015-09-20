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    • Видеотрансляция матча «Рома» – «Сассуоло» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Рома» – «Сассуоло» – на «Бомбардире»

    «Рома» и «Сассуоло» отлично стартовали в текущем первенстве, одержав по две победы и по одной встрече завершив вничью. При этом римляне обыграли чемпиона страны «Ювентус«, а подопечные Ди Франческо оказались сильнее «Наполи».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу «Рома» – «Сассуоло». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 16.00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2015 09:43
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