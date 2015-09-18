Пименов: «Локомотиву» для будущих побед нужно поскорее забыть матч со «Спортингом»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился своими впечатлениями от победной игры «железнодорожников» в матче группового этапа Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга» (3:1).

«Абсолютно не удивила такая хорошая игра в обороне со стороны «Локомотива» в матче против «Спортинга». Тренерская мысль дошла до игроков, а футболисты идеально выполнили установку. Самое главное, «железнодорожники» сдержали полузащиту и нападение португальской команды, и воспользовались своими шансами. От Ниассе мы наконец-то вчера увидели, что у него есть задатки. Если он такие проходы привнесет еще и в наш чемпионат, и у него они будут получаться, то сенегальский нападающий будет форвардом экстра-класса. А во вчерашней игре для Ниассе хорошо сложились звезды. Проснулся ли Самедов? Он и не засыпал. Самедов играл достаточно стабильно, может, только другие игроки команды играли в чемпионате немного ярче, чем он.

Не считаю «Локомотив» фаворитом квартета после победы «железнодорожников» над «Спортингом». Группа достаточно ровная, вся борьба только впереди. Нельзя сейчас садиться на трон короля и уже почивать на нем. Матч со «Спортингом» не был финалом Лиги Европы. «Локомотиву» для будущих побед в Лиге Европы нужно поскорее забыть матч со «Спортингом» и переключиться на другую игру», – отметил Пименов.