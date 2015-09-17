Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Видеотрансляция матча «Днепр» – «Лацио» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Днепр» – «Лацио» – на «Бомбардире»

    «Днепр» вступает в розыгрыш этой Лиги Европы в статусе финалиста. В прошлый раз украинцы были в шаге от победы в турнире и в этот раз хотят выступить не хуже. Для этого, безусловно, нужно начинать с победы. В соперниках у днепропетровцев итальянский «Лацио», который с треском вылетел из квалификации Лиги чемпионов напрямую в групповой этап второго по значимости европейского турнира. Римляне на старте сезона чередуют победы с пораженями, причем поражениями, как правило, крупными. Так что от сегодняшней игры можно ожидать чего угодно.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 22:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2015 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997154
    numo442671
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+