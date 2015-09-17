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    • Видеотрансляция матча «Бордо» – «Ливерпуль» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Бордо» – «Ливерпуль» – на «Бомбардире»

    Французский «Бордо» переживает сейчас не самые свои лучшие времена. Команда тяжело стартовала в национальном первенстве, а в квалификации Лиги Европы с заметными сложностями прошла казахстанский «Кайрат». Однако ничья, вырванная жирондинцами в прошлом туре чемпионата Франции на поле у «ПСЖ», может дать нужный заряд эмоций перед стартом в еврокубках. «Ливерпуль» неоднозначно начал сезон. Команда Брендана Роджерса серьезно укрепилась летом, в первых турах английской Премьер-лиги дала результат, но последние две игры сложились для мерсисайдсев крайне неудачно, в обеих красные пропустили три мяча и потерпели поражение.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 19:34
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