Леонардо: «Борьба за чемпионство заложена у «Интера» в ДНК»

Бразилец Леонардо, тренировавший ранее «Милан» и «Интер», поделился своими впечатлениями от старта чемпионата Италии.

«Интер» всегда является претендентом на скудетто. У них могут быть не лучшие времена, они могут проигрывать матчи, но они всегда будут считаться претендентами, это заложено в их ДНК.

«Ювентус» удивил. Но они потеряли нескольких ведущих игроков, Андреа Пирло, Карлос Тевез, Артуро Видаль – это вам не кто-нибудь. Поэтому неудивительно, что команда выглядит несколько иначе, это и есть совершенно другая команда. «Ювентус» обязательно восстановится и будет бороться за скудетто. Будет ли этот год за «Ромой»? На данный момент мне кажется это самая сильная команда в лиге», – сказал бразилец.