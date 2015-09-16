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    • Леонардо: «Борьба за чемпионство заложена у «Интера» в ДНК»

    Леонардо: «Борьба за чемпионство заложена у «Интера» в ДНК»

    Бразилец Леонардо, тренировавший ранее «Милан» и «Интер», поделился своими впечатлениями от старта чемпионата Италии.

    «Интер» всегда является претендентом на скудетто. У них могут быть не лучшие времена, они могут проигрывать матчи, но они всегда будут считаться претендентами, это заложено в их ДНК.

    «Ювентус» удивил. Но они потеряли нескольких ведущих игроков, Андреа Пирло, Карлос Тевез, Артуро Видаль – это вам не кто-нибудь. Поэтому неудивительно, что команда выглядит несколько иначе, это и есть совершенно другая команда. «Ювентус» обязательно восстановится и будет бороться за скудетто. Будет ли этот год за «Ромой»? На данный момент мне кажется это самая сильная команда в лиге», – сказал бразилец.

    Источник: Football Italia

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    16.09.2015 12:05
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    Комментарии (2)
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    Zaratustra
    1442395515
    Борьба заложена в ДНК , а чемпионство в ДНК Юве заложили
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    ologreds
    1694997164
    numo442530
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