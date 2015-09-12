Лига 1. «Сент-Этьен» выиграл третий матч подряд, «Лорьян» победил впервые

«Сент-Этьен» переиграл «Монпелье» в матче 5-го тура французской Лиги 1.

Встреча завершилась со счетом 2:1 — для зеленых этот успех стал третьим подряд. «Монпелье» же по-прежнему не знает радости победы.

В других играх дня «Лорьян» одолел «Анжер», одержав первую победу в сезоне, «Ницца» уступила «Генгаму», а «Тулуза» и «Реймс» разошлись миром.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

Монпелье – Сент-Этьен – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Салл, 25. 0:2 — Ру, 59. 1:2 — Марво, 90.

Лорьян – Анжер – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Сесс, 33. 1:1 — Жуффре, 46. 2:1 — Уорис, 73. 3:1 — Жанно, 90.

Ницца — Генгам — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Санкаре, 76.

Труа — Кан — 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 — Фере, 21. 0:2 — Бен Юссеф, 38. 0:3 — Бесса, 63. 1:3 — Отон, 90.

Удаление: Бен Юссеф, 57 («Кан»)

Тулуза — Реймс — 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 — Кана Бийик, 28. 2:0 — Брэйтуэйт, 30. 2:1 — Сибачо, 56. 2:2 — Бюло, 80.