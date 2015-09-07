ФНЛ. «Торпедо» Карпина проиграло «Балтике» и другие результаты

Армавирское «Торпедо» в 8-м туре ФНЛ уступило на своем поле калининградской «Балтике» со счетом 2:1. Самым активным игроком матча стал Артак Алексанян, который сначала забил гол в свои ворота, а затем в чужие с пенальти.

Среди других результатов отметим победу «Газовика» над «Шинником» и ничью в матче «Томь» – «Волгарь». Эти результаты позволили оренбургскому клубу возглавить турнирную таблицу ФНЛ.

Первенство ФНЛ. 10-й тур

Газовик (Оренбург) – Шинник (Ярославль) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Бреев, 24; 2:0 — Воробьев, 62.

Томь (Томск) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Саная, 8; 1:1 — Алейник, 34.

КАМАЗ (Набережные Челны) – Сибирь (Новосибирск) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Макаренко, 33; 0:2 — Харитонов, 36; 1:2 — Барсов, 83.

Торпедо (Армавир) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Алексанян, 33 (в свои ворота); 0:2 — Чхапелия, 64; 1:2 — Алексанян, 67 (с пенальти).