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    • ФНЛ. «Торпедо» Карпина проиграло «Балтике» и другие результаты

    ФНЛ. «Торпедо» Карпина проиграло «Балтике» и другие результаты

    Армавирское «Торпедо» в 8-м туре ФНЛ уступило на своем поле калининградской «Балтике» со счетом 2:1. Самым активным игроком матча стал Артак Алексанян, который сначала забил гол в свои ворота, а затем в чужие с пенальти.

    Среди других результатов отметим победу «Газовика» над «Шинником» и ничью в матче «Томь» – «Волгарь». Эти результаты позволили оренбургскому клубу возглавить турнирную таблицу ФНЛ.

    Первенство ФНЛ. 10-й тур

    Газовик (Оренбург) – Шинник (Ярославль) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Бреев, 24; 2:0 — Воробьев, 62.

    Томь (Томск) – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 — Саная, 8; 1:1 — Алейник, 34.

    КАМАЗ (Набережные Челны) – Сибирь (Новосибирск) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 — Макаренко, 33; 0:2 — Харитонов, 36; 1:2 — Барсов, 83.

    Торпедо (Армавир) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 — Алексанян, 33 (в свои ворота); 0:2 — Чхапелия, 64; 1:2 — Алексанян, 67 (с пенальти).

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 18:36
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    Комментарии (2)
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    Petrak86
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    Почему подробнее не осветили драматичную концовку матча КАМАЗ-Сибирь? Когда уже на 95-й минуте удалили вратаря Сибири, поставили пенальти, в итоге нападающий Сибири Житнев встал в ворота и в прыжке отразил пенальти. Потом еще после углового удар взял. По-моему это событие не есть рядовое, особенно в матчах ФНЛ
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