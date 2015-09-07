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    • В «Газовике» опровергли информацию об уходе Евдокимова в «Рубин»

    В «Газовике» опровергли информацию об уходе Евдокимова в «Рубин»

    В оренбургском «Газовике» опровергли информацию о том, что главный тренер команды Роберт Евдокимов является основным кандидатом на аналогичную должность в казанском «Рубине».

    «Сегодня у нас матч, поговорить с тренером до него не представляется возможным. Информацией о том, что Евдокимов рассматривается в качестве будущего наставника «Рубина», я не обладаю. У тренера контракт с нашим клубом по май 2016 года, то есть до конца сезона», – заявил пресс-атташе «Газовика» «Событиям».

    Напомним, Ринат Билялетдинов официально пока не ушел из «Рубина», но тренировочным процессом уже не руководит. Ранее «События» сообщали, что казанский клуб возглавит Виктор Гончаренко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 13:00
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    Комментарии (3)
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    persuha
    1441624231
    да проще Карадениза тренером поставить чем какого дублерщика звать, руководители РУБИНА - хорош народ смешить уже!!!
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    eaguar
    1441630774
    Зачем лучшему тренеру ФНЛ идти в клуб который вот вот в ФНЛ окажется .
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    ologreds
    1694997226
    numo441586
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