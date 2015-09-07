В «Газовике» опровергли информацию об уходе Евдокимова в «Рубин»

В оренбургском «Газовике» опровергли информацию о том, что главный тренер команды Роберт Евдокимов является основным кандидатом на аналогичную должность в казанском «Рубине».

«Сегодня у нас матч, поговорить с тренером до него не представляется возможным. Информацией о том, что Евдокимов рассматривается в качестве будущего наставника «Рубина», я не обладаю. У тренера контракт с нашим клубом по май 2016 года, то есть до конца сезона», – заявил пресс-атташе «Газовика» «Событиям».

Напомним, Ринат Билялетдинов официально пока не ушел из «Рубина», но тренировочным процессом уже не руководит. Ранее «События» сообщали, что казанский клуб возглавит Виктор Гончаренко.