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    • Иванов: «Мне нравился Гончаренко как тренер, как человека я его узнать не успел»

    Иванов: «Мне нравился Гончаренко как тренер, как человека я его узнать не успел»

    Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал прекращение сотрудничества клуба с главным тренером Виктором Гончаренко. Также Иванов сказал, что его советник Александр Тарханов, скорее всего, не будет тренировать команду

    «Мы договорились с Гончаренко не комментировать причину расставания. Мне очень жаль, что он ушел. Правда, очень жаль. Как тренер мне он очень нравился. Отдавался работе. Как человека я его узнать за два месяца не успел. Но это и понятно – короткий срок. Может ли Тарханов вновь возглавить «Урал»? Скорее всего, нет», – сказал Иванов.

    Напомним, сегодня стало известно, что Гончаренко является претендентом на пост главного тренера «Рубина».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2015 17:08
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    Комментарии (3)
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    Expert_Buben
    1441120969
    Гриша уж чья бы корова мычала!
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    wasi62
    1441123159
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    ologreds
    1694997266
    numo440989
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