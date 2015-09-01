Иванов: «Мне нравился Гончаренко как тренер, как человека я его узнать не успел»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал прекращение сотрудничества клуба с главным тренером Виктором Гончаренко. Также Иванов сказал, что его советник Александр Тарханов, скорее всего, не будет тренировать команду

«Мы договорились с Гончаренко не комментировать причину расставания. Мне очень жаль, что он ушел. Правда, очень жаль. Как тренер мне он очень нравился. Отдавался работе. Как человека я его узнать за два месяца не успел. Но это и понятно – короткий срок. Может ли Тарханов вновь возглавить «Урал»? Скорее всего, нет», – сказал Иванов.

Напомним, сегодня стало известно, что Гончаренко является претендентом на пост главного тренера «Рубина».