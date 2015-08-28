Лига Европы. «Днепр» сыграет с «Лацио», «Аякс» с «Селтиком»

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников по основному раунду турнира узнали «Рубин», «Краснодар» и «Локомотив».

Группа A

Аякс (Нидерланды)

Селтик (Шотландия)

Фенербахче(Турция)

Мольде (Норвегия)

Группа B

Рубин (Россия)

Ливерпуль (Англия)

Бордо (Франция)

Сьон (Швейцария)

Группа C

Боруссия (Дортмунд, Германия)

ПАОК (Греция)

Краснодар (Россия)

Габала (Азербайджан)

Группа D

Наполи (Италия)

Брюгге (Бельгия)

Легия (Польша)

Мидтьюлланд (Дания)

Группа E

Вильярреал (Испания)

Виктория (Плзень, Чехия)

Рапид (Вена, Австрия)

Динамо (Минск, Беларусь)

Группа F

Марсель (Франция)

Брага (Португалия)

Слован (Либерец)

Гронинген (Нидерланды)

Группа G

Днепр (Украина)

Лацио (Италия)

Сент-Этьен (Франция)

Русенборг (Норвегия)

Группа H

Спортинг (Португалия)

Бешикташ (Турция)

Локомотив (Москва, Россия)

Скендербеу (Албания)

Группа I

Базель (Швейцария)

Фиорентина (Италия)

Лех (Польша)

Белененсеш (Португалия)

Группа J

Тоттенхэм (Англия)

Андерлехт (Бельгия)

Монако (Франция)

Карабах (Азербайджан)

Группа K

Шальке (Германия)

АПОЭЛ (Кипр)

Спарта (Прага, Чехия)

Астерис (Греция)

Группа L

Атлетик (Бильбао, Испания)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Аугсбург (Германия)

Партизан (Сербия)