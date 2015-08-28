Лига Европы. «Днепр» сыграет с «Лацио», «Аякс» с «Селтиком»

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников по основному раунду турнира узнали «Рубин», «Краснодар» и «Локомотив».
Группа A
Аякс (Нидерланды)
Селтик (Шотландия)
Фенербахче(Турция)
Мольде (Норвегия)
Группа B
Рубин (Россия)
Ливерпуль (Англия)
Бордо (Франция)
Сьон (Швейцария)
Группа C
Боруссия (Дортмунд, Германия)
ПАОК (Греция)
Краснодар (Россия)
Габала (Азербайджан)
Группа D
Наполи (Италия)
Брюгге (Бельгия)
Легия (Польша)
Мидтьюлланд (Дания)
Группа E
Вильярреал (Испания)
Виктория (Плзень, Чехия)
Рапид (Вена, Австрия)
Динамо (Минск, Беларусь)
Группа F
Марсель (Франция)
Брага (Португалия)
Слован (Либерец)
Гронинген (Нидерланды)
Группа G
Днепр (Украина)
Лацио (Италия)
Сент-Этьен (Франция)
Русенборг (Норвегия)
Группа H
Спортинг (Португалия)
Бешикташ (Турция)
Локомотив (Москва, Россия)
Скендербеу (Албания)
Группа I
Базель (Швейцария)
Фиорентина (Италия)
Лех (Польша)
Белененсеш (Португалия)
Группа J
Тоттенхэм (Англия)
Андерлехт (Бельгия)
Монако (Франция)
Карабах (Азербайджан)
Группа K
Шальке (Германия)
АПОЭЛ (Кипр)
Спарта (Прага, Чехия)
Астерис (Греция)
Группа L
Атлетик (Бильбао, Испания)
АЗ Алкмаар (Нидерланды)
Аугсбург (Германия)
Партизан (Сербия)
с)Боруссия Д,Краснодар д)Наполи,Мидтьюлла
нд е)Вильярреал,Рапид ф)Марсел
ь,Брага г)Лацио,Русенборг н)Сп
ортинг,Локомотив и)Фиорентина,
Базель ж)Монако,Тоттенхем к)Ша
льке04,Спарта л)Атлетик,Аз Алкмаар