Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство стран в еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает сайт «Еврокапс.ру».

По итогам недели наши клубы набрали два с половиной балла, в то время как французские – два. Кроме того, армейцы принесли в копилку четыре бонусных балла за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Таким образом, Россия (42,882) сократила отставание от Франции (44,416) до 1,534 балла.

Если Россия в итоге опередит Францию и займет 6-е место, то в еврокубки она сможет делегировать шесть клубов, при этом в Лигу чемпионов – три.