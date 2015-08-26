Мюллер встретился с американским солдатом

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер встретился с военнослужащим США Алеком Скарлатосом, который посетил тренировку мюнхенского клуба.

Напомним, что 21 августа Скарлатос и его друзья смогли предотвратить теракт в поезде Амстердам — Париж. В момент драки с преступником военнослужащий был одет в форму «Баварии», поэтому команда решила пригласить его на тренировку.