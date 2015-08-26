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    Мюллер встретился с американским солдатом

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер встретился с военнослужащим США Алеком Скарлатосом, который посетил тренировку мюнхенского клуба.

    Напомним, что 21 августа Скарлатос и его друзья смогли предотвратить теракт в поезде Амстердам — Париж. В момент драки с преступником военнослужащий был одет в форму «Баварии», поэтому команда решила пригласить его на тренировку.

    Источник: Twitter

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    26.08.2015 19:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +106

      Vilent 27 августа 2015, 00:34

      Бобмардир к сожалению не написал подробно, в чём отличился американский солдат, поэтому и одноклеточный комментарий дальше внизу не заставил себя ждать.

      На днях в французском поезде был совершён теракт, в котором марокканец открыл огонь с калашников, ранил несколько пассажиров, 2-х из них тяжело. Три человека смогли его обезвредить. Иначе было бы много убитых. Одного из них террорист ранил ножом. Президент Франции Оланд вручил героям почётный орден легиона.

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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 26 августа 2015, 19:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мюллер ну зачем? да хотя все понятно, немец лижет йопу америкосу

      -8
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 августа 2015, 19:13

      Я вообще не понял,драка теперь теракт??Или он предотвращая теракт,обезвредил преступника??

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > джон базелон 26 августа 2015, 19:18

      Да, он обезвредил преступника во время драки.

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