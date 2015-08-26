Мюллер встретился с американским солдатом

Бобмардир к сожалению не написал подробно, в чём отличился американский солдат, поэтому и одноклеточный комментарий дальше внизу не заставил себя ждать.
На днях в французском поезде был совершён теракт, в котором марокканец открыл огонь с калашников, ранил несколько пассажиров, 2-х из них тяжело. Три человека смогли его обезвредить. Иначе было бы много убитых. Одного из них террорист ранил ножом. Президент Франции Оланд вручил героям почётный орден легиона.
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер встретился с военнослужащим США Алеком Скарлатосом, который посетил тренировку мюнхенского клуба.
Напомним, что 21 августа Скарлатос и его друзья смогли предотвратить теракт в поезде Амстердам — Париж. В момент драки с преступником военнослужащий был одет в форму «Баварии», поэтому команда решила пригласить его на тренировку.