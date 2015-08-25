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    • Президент БАТЭ: «Сегодня встретил Гончаренко в аэропорту Минска»

    Президент БАТЭ: «Сегодня встретил Гончаренко в аэропорту Минска»

    Президент БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал информацию об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

    – Сегодня в 5.40 утра я встречал его в аэропорту в Минске, – сказал Капский в интервью tut.by.

    – Он же вам рассказал причины?

    – По этому поводу я вам ничего не буду говорить.

    – Но тогда, может, прокомментируете версии ухода Гончаренко, которые появились в интернете. Например, о том, что он отказался сдавать матчи, в частности, предстоящую игру с «Тереком»

    – Знаете, комментировать эти версии – дело руководителей клуба «Урал» и самого Виктора. Могу сказать только одно: горжусь тем, что Виктор начинал свою тренерскую карьеру в футбольном клубе БАТЭ.

    – Какое продолжение карьеры вы бы посоветовали сейчас выбрать Виктору Михайловичу?

    – Все эти версии, которые появляются в интернете, я их даже читать не буду. Мне неинтересны домыслы и догадки разных людей, правильные и неправильные – всякими они могут быть. Но я не могу сказать больше. Повторюсь – обо всей этой ситуации должны говорить руководители «Урала» и Виктор. Потому что у них был контракт. Виктор Михайлович прилетел сегодня в Минск, и это его решение.

    – Но пока не можем дозвониться ни до Гончаренко, ни до руководителей «Урала»…

    – Наверное, на то есть причины… Могу сказать лишь, что Виктор Михайлович всегда свято соблюдал нормы контрактных отношений. И если он принял решение об уходе, значит, на то у него есть веские основания. Хочу лишь сразу сказать, чтобы отмести все домыслы: причина не в том, что ему поступило более выгодное предложение. Каким его воспитывали, таким он и остался.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 18:12
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    Комментарии (4)
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    Alek7183
    1440520327
    Не понял, у что Гончаренко двойник в Минске? Или кто-то лжёт?
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    iBragim2102
    1440525862
    Доиграется этот РФПЛ с Мудоко, закроют их в России навсегда.
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    loko-the_best
    1440537513
    Красавчик Гончаренко. Белорусы - самые честные, добрые, щедрые и правильные люди на Земле.
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    ologreds
    1694997315
    numo440267
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