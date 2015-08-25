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    Лига чемпионов. Видеотрансляции матчей вторника

    Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Только половина из команд пробьется в групповой этап главного клубного турнира Европы.

    Безусловно, после выездных побед есть небольшой перевес на стороне донецкого «Шахтера» и загребского «Динамо», но тот же венский «Рапид» уже доказал в минувшей стадии розыгрыша, что умеет побеждать в гостях, выбив из турнира именитый «Аякс».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Монако» – «Валенсия» – видео

    Первый матч: 1:3​

    «Шахтер» – «Рапид» – видео

    Первый матч: 1:0

    «Динамо» Загреб – «Шкендербеу» – видео

    Первый матч: 2:1​

    «Маккаби» – «Базель» – видео

    Первый матч: 2:2​

    «Мальме» – «Селтик» – видео

    Первый матч: 2:3​

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2015 20:47
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    Комментарии (5)
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    Fc Bayern Munchen Fan
    1440515216
    А на планшете можно будет глянуть трансляцию? Симка на смартфоне а смотреть хотелось бы на планшете через WI FI!
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    Pazitif
    1440529016
    ГОООЛ!!! Марлос...Шахтер вышел вперёд
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    Pazitif
    1440529997
    Пошли качели :) 2-2
    Ответить
    ologreds
    1694997317
    numo440232
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