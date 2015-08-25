Лига чемпионов. Видеотрансляции матчей вторника

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Только половина из команд пробьется в групповой этап главного клубного турнира Европы.

Безусловно, после выездных побед есть небольшой перевес на стороне донецкого «Шахтера» и загребского «Динамо», но тот же венский «Рапид» уже доказал в минувшей стадии розыгрыша, что умеет побеждать в гостях, выбив из турнира именитый «Аякс».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матчей, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Монако» – «Валенсия» – видео

Первый матч: 1:3​

«Шахтер» – «Рапид» – видео

Первый матч: 1:0

«Динамо» Загреб – «Шкендербеу» – видео

Первый матч: 2:1​

«Маккаби» – «Базель» – видео

Первый матч: 2:2​

«Мальме» – «Селтик» – видео

Первый матч: 2:3​