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    Бундеслига. «Бавария» вырвала победу и другие результаты

    В напряженном матче "Бавария" смогла одердать победу над "Хоффенхаймом". Мюнхенцы пропустили уже на первой минуте, но смогли свести счет к ничейному еще до перерыва. На 73-й минуте за игру рукой в штрафной площади с поля удалили Жерома Боатенга, но не смог реализовать пенальти Полянски. В самой концовке встречи победу для мюнхенского клуба вырвал нападающий Роберт Левандовски.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

    Хоффенхайм (Зинсхайм) – Бавария (Мюнхен) - 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 - Фолланд, 1, 1:1 - Мюллер, 41, 1:2 - Левандовски, 90.

    Ганновер-96 – Байер (Леверкузен) - 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Чалханоглу, 18.

    Кельн – Вольфсбург - 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 - Цоллер, 30, 1:1 - Бендтнер, 83.

    Айнтрахт (Франкфурт) - Аугсбург - 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Каюби, 23, 1:1 - Русс, 86.

    Шальке-04 (Гельзенкирхен) - Дармштадт - 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 - Рауш, 9, 1:1 - Дракслер, 47.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 18:34
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