Лига Европы. Минское «Динамо» обыгрывает «Зальцбург» и другие результаты

Завершились три встречи раунда плей-офф Лиги Европы.

Минское «Динамо» в домашнем матче забило два безответных гола в ворота «Зальцбурга», румынская «Астра» в результативном матче одолела голландский АЗ, а «Габала» и «Панатинаикос» голов не забили.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Первые матчи

«Астра» (Румыния) – «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) 3:2 (3:2)

Голы: 0:1 – Хенриксен, 11; 0:2 – Янссен, 13; 1:2 – Болдрин, 25; 2:2 – Алибек, 41; 3:2 – Дандя, 45

«Габала» (Азербайджан) – «Панатинаикос» (Греция) 0:0 (0:0)

«Динамо» (Беларусь) – «Зальцбург» (Австрия) 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Раасадкин, 57; 2:0 – Адамович, 90.