Лига 1. «Монако» начинает с победы, а «Марсель» уступает дома

«Монако» в гостях вырвал победу у «Ниццы» в матче первого тура французского чемпионата благодарю мячу защитника Левена Курзава.
А вот «Марсель» в родных стенах оконфузился – с минимальным счетом уступил «Кану»
8 августа.
Ницца. Стадион «Альянц Ривьера».
Ницца (Ницца) – Монако (Монако) – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Жермен, 7; 1:1 – Силва, 51; 1:2 – Курзава, 62.
Марсель. Стадион «Велодром».
Марсель (Марсель) – Кан (Кан) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Делор, 27
Монпелье. Стадион «Стад де ля Моссон».
Монпелье (Монпелье) – Анжер (Анжер) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Камара, 5; Суну, 79.
Нант. Стадион «Стад Божуар-Луар Фонтено».
Нант (Нант) – Генгам (Генгам) – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сорбон (автогол), 89
Бастиа. Стадион «Стад Арман Сезари».
Бастиа (Бастиа) – Ренн (Ренн) – 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Сио, 39; 1:1 – Аите – 50; 2:1 – Камано, 69.
Труа. Стадион «Стад де Лябе».
Труа (Труа) – Аяччо (Аяччо) – 0:0 (0:0).