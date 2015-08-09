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    • Лига 1. «Монако» начинает с победы, а «Марсель» уступает дома

    Лига 1. «Монако» начинает с победы, а «Марсель» уступает дома

    «Монако» в гостях вырвал победу у «Ниццы» в матче первого тура французского чемпионата благодарю мячу защитника Левена Курзава.
    А вот «Марсель» в родных стенах оконфузился – с минимальным счетом уступил «Кану»

    8 августа.


    Ницца. Стадион «Альянц Ривьера».

    Ницца (Ницца) – Монако (Монако) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жермен, 7; 1:1 – Силва, 51; 1:2 – Курзава, 62.

    Марсель. Стадион «Велодром».

    Марсель (Марсель) – Кан (Кан) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Делор, 27

    Монпелье. Стадион «Стад де ля Моссон».

    Монпелье (Монпелье) – Анжер (Анжер) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Камара, 5; Суну, 79.

    Нант. Стадион «Стад Божуар-Луар Фонтено».

    Нант (Нант) – Генгам (Генгам) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сорбон (автогол), 89

    Бастиа. Стадион «Стад Арман Сезари».

    Бастиа (Бастиа) – Ренн (Ренн) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сио, 39; 1:1 – Аите – 50; 2:1 – Камано, 69.


    Труа. Стадион «Стад де Лябе».

    Труа (Труа) – Аяччо (Аяччо) – 0:0 (0:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 00:09
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    Комментарии (3)
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    3ton
    1439068532
    Марсель дома играл
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    monegasque
    1439095901
    очень жаль Марсель( нелогично конечно уходить на старте сезона. А монегасков с первой победой в сезоне!
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    ologreds
    1694997443
    numo438314
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