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    • Определились все участники четвертого раунда квалификации ЛЕ

    Определились все участники четвертого раунда квалификации ЛЕ

    Команды разбиты на группы сеяных и несеяных.

    Сеяные: «Боруссия Д», «Аякс», «Рубин», «Атлетик», «АЗ», «Зальцбург», «Виктория Плзень», «ПАОК», «Стяуа», «Янг Бойз», «Спарта Прага», «Фенербахче», «Стандард», «Легия», «Бордо», «Панатинаикос», «Лех», «Сент-Этьенн», «Слован», «Саутгемптон», «Краснодар», «Белененсеш».

    Несеяные: «Заря», «Кайрат», «Габала», «Одд», «Милсами», «Работнички», «Войводина», «Брондбю», «Видеотон», «Мидтьюлланд», «Жилина», «Яблонец», «Динамо» Мн, «Астра», «Тун», «Мeльде», «Атромитос», «Альтах», «Хайдук», «ХИК», «Карабах», «Русенборг».

    При жеребьевке российские и украинские клубы будут разведены и не смогут встретиться друг с другом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 01:47
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    НскМужик
    1438919847
    Даже в финале встретится не смогут? Это нечестно!
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    CSKA75875
    1438927145
    Круто
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    mdu86
    1438928011
    Потенциальные соперники очень даже проходимые! Думаю даже слабее Штурма и Слована (по крайней мере по именам). Так что надеюсь хотя бы в этом розыгрыше на групповой стадии еврокубков будут участвовать все российские команды!
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    Rastofar1
    1438928961
    Слован проиграл, но все равно дальше прошел??
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    ManUtd1972
    1438932034
    щ
    Ответить
    джон базелон
    1438935465
    обеим командам желаю удачи!
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    ДениМ
    1438946267
    Краснодару - Хик. Рубину - Работнички... Проходимо для обоих. Норм жребий
    Ответить
    EZ
    1438981125
    u
    Ответить
    EZ
    1438981266
    Удачи Азербайджанским и российским клубам
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    ologreds
    1694997459
    numo438061
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