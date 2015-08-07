Определились все участники четвертого раунда квалификации ЛЕ

Команды разбиты на группы сеяных и несеяных.

Сеяные: «Боруссия Д», «Аякс», «Рубин», «Атлетик», «АЗ», «Зальцбург», «Виктория Плзень», «ПАОК», «Стяуа», «Янг Бойз», «Спарта Прага», «Фенербахче», «Стандард», «Легия», «Бордо», «Панатинаикос», «Лех», «Сент-Этьенн», «Слован», «Саутгемптон», «Краснодар», «Белененсеш».

Несеяные: «Заря», «Кайрат», «Габала», «Одд», «Милсами», «Работнички», «Войводина», «Брондбю», «Видеотон», «Мидтьюлланд», «Жилина», «Яблонец», «Динамо» Мн, «Астра», «Тун», «Мeльде», «Атромитос», «Альтах», «Хайдук», «ХИК», «Карабах», «Русенборг».

При жеребьевке российские и украинские клубы будут разведены и не смогут встретиться друг с другом.