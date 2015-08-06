Кононов: «Преимущество в два мяча ни о чем не говорит»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился ожиданиями перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против братиславского «Слована».



«У нас был непростой поединок в Краснодаре, где «Слован» хорошо защищался и проводил быстрые атаки. Три из них доставили нам много проблем. Один раз вратарь взял мяч, а два удара не попали в створ ворот, но они были очень опасными. Тот запас в два мяча, который у нас есть, ни о чем не говорит. Мы настроены на этот поединок, хотим показать хорошую игру и, конечно, результат» – сказал Кононов.