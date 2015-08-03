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    Аршавин: «Думаю, сборную возглавит Слуцкий»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин, в настоящее время выступающий за «Кубань», поделился своим мнением о будущем национальной команды и причинах провала Фабио Капелло.
    – Почему у Капелло не получилось в сборной России?
    – Не знаю почему не получилось, в принципе первый цикл команда провела удачно и вышла в чемпионат мира, что было не так давно. Что произошло потом, мне трудно сказать, если честно. Это надо спрашивать у тех, кто был в команде и играл под его руководством.
    – Кто теперь возглавит сборную?
    – Я думаю что это будет российский специалист. На мой взгляд, Леонид Слуцкий, – сказал Аршавин.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2015 19:43
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    Комментарии (3)
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    ДАША Д
    1438621270
    Уже все решено.
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    mdu86
    1438634592
    Эх,Андрей,тебе бы на битву экстрасенсов!
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    ologreds
    1694997484
    numo437687
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