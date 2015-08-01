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    «Бомбардир» дарит подарки: день второй

    Как было обещано ранее, «Бомбардир» продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

    Сегодня на кону был мяч с символикой мадридского «Реала». Редакция решила отдать ее пользователю с ником «artik07». От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.

    А у нас остается еще пять памятных вещей, среди которых и формы, и мячи, и шарфы. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!


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    01.08.2015 23:03
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    Комментарии (24)
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    Chelsea-1985
    1438471653
    Поздравляю!!!Ура
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    GoldPlayFIFARus9
    1438476908
    Чё то этот мячик напоминает мяч с рынка за 250р
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    19element87
    1438487785
    Классный мячик, поздравляю!!!
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    Red-белый
    1438491586
    Поздравляю
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    khadzhi76
    1438494832
    Ок
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    lavostri
    1438497723
    Не плохо!!!!
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    andrey2620
    1438498120
    Окей
    Ответить
    max23480
    1438498448
    Поздравляю
    Ответить
    GINSTOP
    1438532812
    Поздравляю
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    ologreds
    1694997497
    numo437477
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