Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Фода: «Штурм» сделает все, чтобы пройти «Рубин»

    Главный тренер «Штурма» Франко Фода подчеркнул после поражения в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Рубином» (2:3), что команда не теряет надежды пройти российского соперника по итогам двух встреч. Ответный поединок пройдет 6 августа.

    «Да, мы ухудшили свое положение, – приводит источник слова Фоды. – Но в футболе бывает всякое. «Штурм» сделает все, чтобы добиться нужного результата в ответной встрече. Но надо понимать, что «Рубин» сейчас фаворит. Мы не должны были допускать столько ошибок в обороне».

    «Бомбардир» дарит подарки.


    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.07.2015 07:09
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Нальмас
    1438320576
    Балабол.
    Ответить
    Наш Зенит 99
    1438322680
    Слишком самоуверенное заявление.
    Ответить
    серИт
    1438326317
    ахах чуть тяжелее будет чем словану
    Ответить
    sir_Alex
    1438326776
    Не получится
    Ответить
    112910415
    1438330317
    Рубин- явный фаворит
    Ответить
    Max 16_
    1438332235
    вчера первый кирпичик Штурм возложил )
    Ответить
    ologreds
    1694997509
    numo437284
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+