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    • Кубик: «Слован» может пройти «Краснодар», если будет играть лучше»

    Кубик: «Слован» может пройти «Краснодар», если будет играть лучше»

    Полузащитник «Слована» Франтишек Кубик после поражения в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы от «Краснодара» (0:2) заявил, что команда постарается победить соперника в ответном матче и пройти в следующий раунд. Также хавбек вспомнил свою карьеру в «Кубани», передает «Спорт-Экспресс».

    «Мое возвращение в Краснодар состоялось почти через пять лет, – отметил Кубик. – У меня много мыслей сейчас об этом, но по игре... Мы проиграли, и я не знаю, что сказать. У «Краснодара» есть очень хорошие футболисты. Они играют в хороший футбол, нам было трудно играть более компактно. Но мы будем стараться играть лучше во втором матче, стараться победить и пройти в следующий раунд.

    Я верю, что мы можем пройти. Только мы должны играть лучше, чем сегодня, несмотря на то, что это будет тяжело, поскольку «Краснодар» – очень квалифицированная команда. Воспоминания о городе очень забавные. Я был здесь один год. Я желаю «Кубани» всего самого наилучшего. Я до сих пор общаюсь с несколькими игроками, у меня есть их номера».

    «Бомбардир» дарит подарки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.07.2015 23:40
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    Комментарии (11)
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    серИт
    1438290294
    ой б ляяяя
    Ответить
    brat070
    1438298346
    Были родавлены быками, а он еще вякает, шавка
    Ответить
    Зенит 2015
    1438308129
    Жаль что коротышка, любитель девственниц из дома два, третий гол не забил. Кубик бы тогда даже говорить ничего бы не стал. Пошли бы вместе Яном Коллером водочки хлебнули, вспомнили бы как играли в лучшем чемпионате мира и как жили в самой лучшей, свободной и миролюбивой стране на планете Земля.
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    bosun
    1438321996
    Кубик Рубика не сложился в Краснодаре)
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    atlonDM
    1438325347
    Защитник слована Кубик, заявил : «Слован» может пройти «Краснодар», если будет играть лучше» На что Якубик ответил :«Слован» не сможет пройти «Краснодар», так как не сможет играть лучше»
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    футболист в отставке
    1438325452
    Судя по игре, лучше они играть не могут!
    Ответить
    112910415
    1438329201
    не может
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    sir_Alex
    1438339773
    "Воспоминания о городе очень забавные" - это как?
    Ответить
    РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК
    1438340416
    КУБИК ТЫ ПЬЯН БЫЛ ВЧЕРА?????????? СЛован даже в ФНЛ хорошо если в пятерку попадет.О ЧЕМ ТЫ???
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    ologreds
    1694997511
    numo437280
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