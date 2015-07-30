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    • Минское «Динамо» выиграло у «Цюриха», «Ворксла» уступила «Жилине», «Тун» и «Вадуц» не забили голов

    Минское «Динамо» выиграло у «Цюриха», «Ворксла» уступила «Жилине», «Тун» и «Вадуц» не забили голов

    Футболисты минского «Динамо» нанесли поражение швейцарскому «Цюриху» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Белорусский клуб победил со счетом 1:0 благодаря голу Фатоша Бечирая с пенальти.

    Полтавская «Ворскла» с результатом 0:2 на выезде проиграла словацкой «Жилине». На 63-й минуте нападающий украинцев Александр Ковпак не реализовал пенальти, а на 90-й был удален вратарь гостей Станислав Богуш.

    Голландский «АЗ Алкмар» на своем поле обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счетом 2:0. На 14-й минуте красную карточку получил вратарь турецкого клуба Волкан Бабаджан.

    Швейцарский «Тун» и лихтенштейнский «Вадуц» сыграли вничью, не забив ни одного гола – 0:0.

    «Бомбардир» дарит подарки.


    Источник: Чемпионат.ком

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    30.07.2015 22:44
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    Комментарии (7)
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    indeecsokur
    1438288276
    Для Минска это праздник! если пройдут дальше, то вообще Супер! Поддерживаю братьев славян!
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    aseke25
    1438288392
    Кайрат 2 -1 Абердин
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    spartach091
    1438289891
    а где результаты остальных матчей??
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    DavideSanton
    1438290957
    Ну ворскла, наверное, самый слабый представитель упл в этом розыгрыше еврокубков. Хотя небольшой шанс ещё есть. Другое дело Заря: надеюсь в этот раз они пройдут в групповой этап
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    K@p@ny3
    1438291157
    Минчане здорово сыграли.От обороны на контратаках.Отличный результат.Осталось также сыграть дома.Удачи Динамо!!!
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    Аvi-8
    1438293756
    Ворскла, увы, как всегда (
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    ologreds
    1694997511
    numo437276
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