ЛЧ. «Стяуа» и «Партизан» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех»

Продолжаются матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. На данный момент завершилось еще две встречи.



Драматичной оказалась игра в Познани, где местный «Лех» со счетом 1:3 уступил швейцарскому «Базелю». Счет в матче открыли гости, на 34-й минуте отличился Михаэль Ланг, однако уже две минуты спустя хозяева восстановили равновесие благодаря точному удару Дениса Томаллы. На 66-й минуте поляки остались в меньшинстве после удаления Кароля Линетти, что и предопределило победу швейцарской команды. На 77-й минуте Марк Янко и на 92-й Дэвид Калла сделали преимущество «Базеля» перед ответной встречи более чем комфортным. Отметим, что уже после гола Каллы в составе швейцарцев был удален Таулант Джака.

В Бухаресте местная «Стяуа» благодаря голу Фернандо Варелы на 81-й минуте ушла от поражения в матче с сербским «Партизаном», в составе которого на 62-й минуте отличился Мирослав Вуличевич.

Ответные матчи пройдут через неделю в Базеле и Белграде.

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