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    • ЛЧ. «Стяуа» и «Партизан» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех»

    ЛЧ. «Стяуа» и «Партизан» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех»

    Продолжаются матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. На данный момент завершилось еще две встречи.

    Драматичной оказалась игра в Познани, где местный «Лех» со счетом 1:3 уступил швейцарскому «Базелю». Счет в матче открыли гости, на 34-й минуте отличился Михаэль Ланг, однако уже две минуты спустя хозяева восстановили равновесие благодаря точному удару Дениса Томаллы. На 66-й минуте поляки остались в меньшинстве после удаления Кароля Линетти, что и предопределило победу швейцарской команды. На 77-й минуте Марк Янко и на 92-й Дэвид Калла сделали преимущество «Базеля» перед ответной встречи более чем комфортным. Отметим, что уже после гола Каллы в составе швейцарцев был удален Таулант Джака.

    В Бухаресте местная «Стяуа» благодаря голу Фернандо Варелы на 81-й минуте ушла от поражения в матче с сербским «Партизаном», в составе которого на 62-й минуте отличился Мирослав Вуличевич.

    Ответные матчи пройдут через неделю в Базеле и Белграде.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2015 23:57
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    Комментарии (6)
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    Тraumtanzеr
    1438203919
    ЛЧ. «Стяуа» и «Базель» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех» Админы, что сегодня с вами?Под чем вы?Отсыпте.
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    РЭП НИГГА
    1438204094
    "ЛЧ. «Стяуа» и «Базель» играют вничью, «Базель» в гостях обыгрывает «Лех» 1!" ну скажите мне,зачем вам новый сайт-если в новостях такие мерзкие ошибки.
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    Анжи-Арена05
    1438215679
    Ну да, два базеля). Ошибки на каждой ветке встречаются
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    ologreds
    1694997517
    numo437174
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