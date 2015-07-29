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    Душан Титтел: «Это футбол. Возможно, мы пройдем дальше»

    Главный тренер братиславского «Слована» Душан Титтел в преддверии матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Краснодара» заявил, что сможет настроить на игру своих подопечных. В то же время наставник отметил, что состав россиян более сильный.


    «Мы знаем, что «Краснодар» играет в атакующий футбол, но словацкая лига тоже практикует именно атакующую манеру. На этой стадии конкуренция в классе игроков «Краснодара» гораздо выше, чем у «Слована». Можно сказать, что краснодарцы – фавориты, но это футбол, и, возможно, мы пройдем дальше. Естественно, у футболистов появился дополнительный стимул, чтобы обыграть столь сильного соперника. Я не буду говорить, что я им скажу, но я смогу их настроить на игру», – сказал Титтел.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 21:02
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1438193923
    Удачи кубаноидам!
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    REDAT
    1438194993
    \"Слована\" ┴═╦╕47™ \"Краснодар\" Ждем только победы ребята!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ☻/ /▌ / \☻ Удачи !!!!!!!!
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    nahan
    1438225396
    Верим в Краснодар и его победу.
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    ologreds
    1694997518
    numo437159
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